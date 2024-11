Fuori dal silenzio, la libertà. Il Centro antiviolenza rinnova il suo impegno

Quattordici Comuni uniti contro la violenza di genere: nel Sud-Est Milanese si rinnova il patto tra istituzioni, a tutela delle vittime di soprusi e maltrattamenti. Sono 402 le donne che tra gennaio 2021 e giugno 2024 si sono rivolte al Centro antiviolenza, operativo nella doppia sede di San Donato e Peschiera Borromeo. Il servizio è pensato per chi si trova in difficoltà, o si sente in pericolo, o desidera capire meglio le dinamiche del rapporto di coppia che sta vivendo. Nel 2021 le donne che vi si sono rivolte sono state 90, 127 nel 2022. L’anno scorso le richieste di aiuto sono state 123; 62 nel primo semestre di quest’anno. Dietro i numeri ci sono storie di disagio, ma anche la volontà di migliorare la propria situazione, lasciandosi alle spalle un vissuto di sofferenza.

Il Centro è il braccio operativo della Rete anti-violenza “Fuori dal silenzio“ che, sotto la regia del Municipio capofila, San Donato, ricomprende i Comuni della via Emilia e della Paullese. Alla rete collaborano inoltre associazioni ed enti del terzo settore, le forze dell’ordine del territorio e gli organismi sanitari, a partire dagli ospedali di San Donato e Vizzolo Predabissi: in più di un caso, infatti, l’accesso al pronto soccorso, o a cure mediche, può rivelarsi il primo campanello d’allarme per capire che una donna sta subendo violenze. Il protocollo d’intesa che regola la collaborazione tra tutti questi soggetti sta per essere rinnovato per un ulteriore triennio, nel quale continueranno dunque a essere garantite le attività di consulenza, sostegno e protezione. Intanto, è ampio e articolato il calendario delle iniziative che i Comuni hanno messo in agenda, in accordo con scuole e associazioni, per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza di genere. A San Giuliano, in attesa delle esibizioni dei ragazzi delle scuole in programma il 25 novembre, oggi alle 21 allo Spaziocultura verrà presentato il libro di Ilaria Rossetti “La fabbrica delle ragazze“. A San Donato venerdì 22, alle 19 in Cascina Roma, Pamela Pansardi condurrà un incontro-dibattito sulla partecipazione delle donne in politica. A Melegnano il 25 novembre, alle 18 alla palazzina Trombini, verrà inaugurata la mostra “Com’eri vestita?“. Sono solo alcuni dei tanti eventi che si susseguiranno, tra questa settimana e la prossima, per contribuire a fare sensibilizzazione.