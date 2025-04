Milano, ubriaco accende un fuoco d’artificio in casa: rischia di perdere le mani e una gamba

Milano – Alterato dall'alcol, ha acceso un fuoco d'artificio avanzato dalla notte di Capodanno che è esploso, causandogli ferite gravissime, tanto che ora rischia di perdere le mani e parte di una gamba.

L'esplosione è avvenuta durante la notte tra venerdì e sabato in un'abitazione in via Ponte Seveso a Milano. in un edificio i cui altri 7 residenti sono stati temporaneamente sgomberati. L'uomo, un cittadino egiziano di 37 anni, è ora ricoverato all'ospedale Niguarda, dove i medici stanno cercando cercando di salvargli gli arti. Ha riportato gravissime conseguenze, tra ustioni e ferite, ma non è in pericolo di vita.

A raccontare agli agenti della Polizia di Stato quanto accaduto è stato un cittadino un libico di 33 anni che si trovava nell'appartamento insieme al 37enne. I vigili del fuoco sono intervenuti perché alcuni vicini di casa hanno visto del fumo e contestualmente sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno portato il ferito all'ospedale Niguarda,

Sul posto anche la Polizia con due volanti e la Polizia scientifica. Il pm di turno ha denunciato il ferito e l'amico per “accensioni ed esplosioni pericolose”.