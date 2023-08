Funerali Luca Ruffino, a Milano l’addio in forma privata: i figli chiedono “riserbo”. Attesa per l’esame del telefonino

Milano, 12 agosto 2023 - Si sono svolte questa mattina alla presenza dei soli familiari più stretti le esequie di Luca Ruffino, il manager presidente di Visibilia che si è ucciso in casa con un colpo di pistola lo scorso 5 agosto. A lanciare l'allarme era stata la compagna Anna, che dalla Sardegna dove era in vacanza, lo aveva sentito particolarmente abbattuto al telefono. I due figli, Mattia e Mirko, hanno chiesto “riserbo”.

Intanto si aspettano le indicazioni della Procura riguardo all'esame del materiale informatico. Quando ci saranno informazioni più precise, a partire da quando sarà fissata una data per l'esame del telefono cellulare, la famiglia, rappresentata dall'avvocato Fabio Re Ferrè, deciderà se nominare dei propri consulenti.

Dall’esame autoptico, che si è svolto ieri all’istituto di medicina legale, non è emersa alcuna grave malattia che possa spiegare il gesto estremo commesso dal manager. Crolla quindi l’ipotesi della prima ora che l’imprenditore possa essersi ucciso perché affetto da un male. Intanto resta aperto in procura un fascicolo per istigazione al suicidio: gli investigatori della squadra Mobile continuano ad ascoltare persone vicine al manager per raccogliere elementi utili a ricostruire l’accaduto.