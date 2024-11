Addio a Licia Rognini, sul feretro la stessa bandiera nera anarchica usata per Giuseppe Pinelli

Milano, 15 novembre 2024, La stessa bandiera nera con in rosso il simbolo dell'anarchia che fu deposta sul feretro del ferroviere anarchico Pino Pinelli durante i funerali nel 1969 è stata deposta oggi sulla bara della moglie, Licia Rognini, morta all'età di 96 anni. Accanto la sua foto, mazzi di fiori e una corona con la scritta "Palestina" sul fiocco. Davanti alla casa funeraria San Siro in via Corelli, dove diverse centinaia di persone si sono radunate per la cerimonia laica, è stato appeso uno striscione con la scritta "Memoria antifascista".

L'ultimo saluto a Licia Rognini

Sono presenti volontari dell'Anpi, esponenti del movimento anarchico con le loro bandiere, personalità della società civile milanese. Tra gli altri Giovanni Impastato, fratello del giornalista Peppino Impastato ucciso dalla mafia nel 1978, l'ex magistrato Guido Salvini, che riaprì le indagini sulla strage di Piazza Fontana. Le figlie di Lidia, Silvia e Claudia, hanno rifiutato l'offerta del Comune di celebrare i funerali alla Casa della memoria, preferendo evitare anche una presenza delle istituzioni. Hanno incontrato però il sindaco Giuseppe Sala, che prima della cerimonia è passato per una visita in forma privata alla camera ardente.

Il feretro con il drappo nero e il simbolo anarchico, lo stesso per l'addio a Pinelli

Una cerimonia aperta dalla musica, con la Ballata del Pinelli cantata davanti ai presenti, nella sala dove è in corso la cerimonia. Licia Rognini si è battuta per metà della sua vita per la verità sulla morte di suo marito, fermato ingiustamente per la strage di Piazza Fontana e precipitato dalla finestra al quarto piano della Questura di Milano, dove era in corso il suo interrogatorio. Episodio dai contorni mai chiariti.

"Sei stata lucida e dignitosa fino alla fine - è il messaggio letto dalla figlia, Claudia - e te ne sei andata in un soffio. Non hai mai voluto diventare un monumento nazionale malgrado il terribile calvario, il muro di gomma, non ti sei mai permessa la rassegnazione e l'odio. Sei stata la nostra roccia mamma, non hai mai permesso che il dolore e la rabbia cancellassero i ricordi belli".