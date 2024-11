È morta Licia Rognini, vedova dell’anarchico Pinelli: la diciottesima vittima della strage di Piazza Fontana

Si è spenta all’età di 96 anni Licia Rognini, vedova del ferroviere anarchico Giuseppe Pinelli, fermato ingiustamente per la strage di Piazza Fontana e morto dopo essere precipitato da una finestra della Questura di Milano nel 1969. La donna, con le figlie Silvia e Claudia, si è battuta per tutta la vita per far emergere la verità sulla morte del marito, la “diciottesima vittima della strage di Piazza Fontana”. La notizia della sua scomparsa è stata seguita da numerosi messaggi di condoglianze alla famiglia sui social. “Cara Licia quanto ti abbiamo voluto bene – è il messaggio dell’Anpi Barona –. Il nostro abbraccio più forte a Silvia e Claudia Pinelli, a tutti i tuoi cari”.

Il caso Pinelli

La morte di Giuseppe Pinelli, partigiano italiano del circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, resta uno dei grandi misteri italiani. L’uomo fu una delle circa 150 persone fermate a seguito dell’attentato di Piazza Fontana, che il 12 dicembre1969 provocò 17 morti e 88 feriti e diede inizio a quella stagione di terrorismo e lotta armata che porterà il nome di Anni di Piombo.

Il ferroviere, a causa dei suoi legami col mondo anarchico, venne trattenuto in questura e sottoposto a un durissimo interrogatorio, che si protrasse oltre le 48 ore di fermo previste senza l’autorizzazione di un magistrato. Durante il terzo giorni di interrogatori, Pinelli precipitò dal quarto piano dell’edificio e morì in circostanze, e con una dinamica, mai chiarite. L’allora questore Marcello Guida disse che si era suicidato: versione che avrebbe confermato una sua implicazione nella strade. I suoi compagni affermarono, e continuarono a farlo negli anni a venire, che venne gettato giù dalla finestra dagli agenti di polizia.

Un’inchiesta sulla morte, svolta anche su pressione della vedova Pinelli, si concluse nell’ottobre 1975 e attribuì la morte del ferroviere a un malore. Per i giudici, lo stress degli interrogatori, le troppe sigarette a stomaco vuoto, assieme al freddo che proveniva dalla finestra aperta avrebbero causato un malore e Pinelli, invece di accasciarsi come nel caso di un collasso, avrebbe subito “un’alterazione del centro di equilibrio”, che causò la caduta. Nessuna imputazione venne formulata, né per omicidio colposo né per abuso d'ufficio (nonostante fosse stato trattenuto anche dopo la scadenza del fermo) né per falso ideologico (per aver dichiarato che si era suicidato).