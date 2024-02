San Siro, prova entrare allo stadio con un fumogeno nascosto nelle mutande durante Milan-Rannais

Aveva un fumogeno nascosto nelle mutande ed era pronto ad accenderlo nello stadio di San Siro durante la partita tra Milan e Stade Rennais. Per questo a un cittadino francese di 21 anni è stato inflitto un Daspo – cioè un divieto a partecipare ad eventi sportivi – da parte della Questura di Milano. Il giovane si trovava in fila per entrare quando è stato controllato dal personale del Meazza e gli è stato trovato il fumogeno nella parte interna degli slip.

Il Daspo, dalla durata di un anno, inibisce l’accesso a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri Stati membri dell’Unione Europea ove si disputeranno tutte le manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, dei campionati italiani nonché dei tornei internazionali e nazionali, Uefa Champions League, Uefa Europa League, Coppa del mondo per Club Fifa, Supercoppa Uefa. Il divieto è esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalle squadre italiane e dalla Nazionale Italiana.