Fumo al cinema, 400 evacuati. Forse principio d’incendio sul tetto

Paura all’improvviso nelle sale del cinema Anteo ieri sera poco prima delle 21, quando in pochi secondi una nuvola di fumo ha avvolto gli spettatori mentre nell’aria si diffondeva un odore di bruciato. Immediatamente tutti sono usciti: in strada si sono riversate 400 persone mentre le proiezioni erano in corso. Evacuate tutte le sale del cinema multisala e pure il ristorante, a scopo precauzionale. Così una serata che doveva essere di relax, nel penultimo giorno dell’anno, ha avuto una conclusione amara, con la consolazione che non ci siano stati feriti né intossicati. Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco con tre mezzi che hanno subito cercato il punto da cui si sprigionava il fumo e provveduto a mettere in sicurezza lo stabile. Sul posto la polizia locale e, in supporto, anche gli agenti delle Volanti della polizia di Stato.

Dalle prime ipotesi l’incendio potrebbe essere divampato sul tetto dell’edificio e da lì, tramite l’impianto di aerazione, aver raggiunto le sale allarmando tutti gli spettatori presenti che quindi sono corsi all’esterno. Ma la causa non è stata ancora individuata con certezza. Intervenute anche le squadre di Unareti e A2A. Chiuse al traffico le porzioni di strade attorno al cinema. Alle 22, l’odore di bruciato aveva raggiunto via Moscova e largo La Foppa. Alle 22.15 di ieri le ispezioni erano ancora in corso.

Due mesi fa, una situazione simile era successa a Monza: un corto circuito nella cabina interrata dell’Enel aveva costretto a un intervento d’urgenza i vigili del fuoco, che hanno evacuato per prudenza il cinema multisala Capitol, dove in quel momento – era pomeriggio – c’erano parecchi spettatori.

Nicola Palma

Marianna Vazzana