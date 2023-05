Fugge dalla comunità e mette a segno una rapina: preso

Rapinato sotto i grattacieli di Porta Nuova mentre era in gita scolastica. È capitato a un ragazzo di 15 anni di Cuneo, che martedì a mezzogiorno si è imbattuto in due malviventi poco più grandi di lui: uno di 19 anni, tunisino, e l’altro di 17, egiziano. I due lo hanno agganciato in piazza Gae Aulenti e sotto minaccia di un taglierino sono riusciti a portargli via la collanina d’oro strappandogliela dal collo. Poi sono scappati verso il quartiere Isola. Immediato l’allarme, così in piazza Gae Aulenti sono intervenuti i carabinieri della Pattuglia mobile di zona Duomo che si sono messi subito sulle tracce dei due rapinatori rintracciandoli a poca distanza, in via Borsieri, al quartiere Isola, arrestandoli per rapina aggravata in concorso. Il diciannovenne, irregolare e con precedenti, nascondeva in bocca la catenina appena rubata al quindicenne e in tasca aveva pure un iPhone Xr sottratto a una ragazza di 22 anni, sempre in piazza Gae Aulenti. Quindi è stato anche indagato per ricettazione. Maggiorenne, è finito a San Vittore.

Il complice minorenne invece è stato accompagnato al carcere Beccaria. Nonostante la giovane età ha precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio e si era già allontanato da una comunità.

M.V.