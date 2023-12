Fuga di monossido dalla caldaia difettosa: mamma e tre figli intossicati a Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni (Milano) – Una donna e i suoi tre figli sono rimasti intossicati a causa di una fuga di monossido di carbonio. È successo ieri nel tardo pomeriggio in un appartamento di Sesto San Giovanni. I quattro sono stati salvati dai vigili del fuoco e per tutti è stato necessario il trattamento in camera iperbarica all'ospedale Niguarda di Milano. Ora sono ricoverati ma fuori pericolo. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri. La perdita, hanno accertato i vigili del fuoco, è stata certamente causata dal malfunzionamento della caldaia dell'appartamento. Sul posto anche il personale dell'Ats che ha sequestrato l'impianto.