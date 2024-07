Fuga di gas: dopo la paura riaperta la Sp 30

Le squadre tecniche hanno completato l’intervento di ripristino sulla condotta del gas danneggiata domenica mattina durante i lavori di scavo in un cantiere stradale. Ed è anche stato riaperto il tratto di strada, chiuso per consentire le operazioni dei soccorritori in sicurezza. Domenica per tutta la giornata il tratto di strada che va dalla rotonda sulla ex Statale 34 dei Giovi al casello della A7 di Binasco è rimasto chiuso per consentire gli interventi di riparazione del danno alla condotta in massima sicurezza. Una fuga di gas rilevante avvenuta all’altezza del civico di via Strada Cerca di fronte alla residenza per anziani Heliopolis. L’allarme era stato lanciato proprio da alcuni addetti della residenza che pochi minuti prima di mezzogiorno avevano sentito il fortissimo odore di gas. Scattata la macchina dei soccorsi, parte della struttura in un primo momento era stata evacuata, ma poco dopo gli ospiti sono stati collocati in un’ala dell’edificio ritenuta sicura. L’emergenza nella zona della Rsa è cessata domenica notte, mentre disagi per la fornitura del gas nel binaschino si sono verificati sporadicamente anche ieri.

"La Sp 30 è stata regolarmente riaperta al traffico - spiegano dal Comune -. Per segnalare eventuali problemi su erogazione gas utilizzare il numero 800944170. L’amministrazione comunale di Binasco ringrazia le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i tecnici che nella torrida giornata di domenica hanno permesso di affrontare e superare l’emergenza". Una emergenza che è stata affrontata rapidamente, mettendo in sicurezza prima di tutto gli ospiti della Rsa.

Mas.Sag.