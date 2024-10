Dalla fuga all’arresto nei campi: il ladro d’auto che ha seminato il caos

Arese, 31 ottobre 2024 - Era alla guida di un auto rubata quando è stato “intercettato” prima dal sistema automatico comunale di lettura targhe e poi dai carabinieri. Si è dato alla fuga urtando anche altri automobilisti, poi ha abbandonato la macchina e ha proseguito a piedi.

Ma è stato bloccato dai carabinieri della stazione di Arese e Garbagnate milanese. In manette è finito un 33enne, marocchino, irregolare, arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato e deferito in stato di libertà per ricettazione, lesioni personali colpose, fuga a seguito di sinistro con feriti e porto d'armi ed oggetti atti ad offendere.

È successo l'altro giorno intorno alle 13.40 una pattuglia della stazione di Arese ha notato, parcheggiata nei pressi del centro commerciale "Il Centro" una Fiat 500 rubata a Senago il 17 ottobre scorso, che alcuni minuti prima era stata segnalata dal sistema automatico comunale di letture targhe.

Il fuggitivo è stato bloccato dai carabinieri

Tre incidenti

Alla vista dei carabinieri il marocchino per sottrarsi al controllo, è ripartito in velocità, speronando l'auto dei militari e scappando in direzione Lainate. Ne è nato un inseguimento, il 33enne con guida spericolata, ha urtato senza mai fermarsi un autoarticolato e un furgone.

Quando è arrivato sulla via per Lainate a Rho, ha provocato un incidente stradale coinvolgendo altre 2 autovetture: una l’ha tamponata in fase di sorpasso (il conducente è stato poi accompagnato in codice giallo presso l’ospedale di Rho) ed una seconda autovettura danneggiata frontalmente dopo a seguito dell’esplosione di uno pneumatico del veicolo rubato.

Fuga nei campi

A quel punto il marocchino ha abbandonato la Fiat 500 e continuato la fuga a piedi ma è stato bloccato all’interno di un campo agricolo dai carabinieri che nel frattempo, coordinati dalla centrale operativa, avevano cinturato l’area. Una volta fermato, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello, diversi attrezzi atti allo scasso e una dose di hashish. L’autovettura rubata è stata restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato accompagnato nelle camere di sicurezza e il giorno dopo in Tribunale a Milano per il processo per direttissima. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.