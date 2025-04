Frutta e verdura da quasi un secolo: "Noi, quarta generazione a Wagner"

Oscar Russo è l’unico a vendere frutta e verdura tra le mura del mercato comunale coperto di Wagner che, nato nel 1929, è il più antico di Milano. I suoi nonni, allora, erano tra gli ambulanti che giravano con i carretti, senza postazioni fisse, e vendevano primizie della natura ma anche biancheria intima. Forse, quasi un secolo fa, Ignazio e Teresa – i suoi nonni, appunto – non avrebbero scommesso che quella sarebbe diventata l’attività di famiglia, come un testimone da passare di generazione in generazione. "Oggi siamo alla quarta" dice Oscar che, a sua volta, ha lasciato le redini al figlio Andrea ma che continua a essere una colonna di questa attività commerciale. Per far sorridere ha appiccicato sulla parete l’immagine di un Oscar, il premio cinematografico più prestigioso e antico al mondo, con cui condivide il nome. "Così i clienti sanno subito dove si trovano: da Oscar". Il commerciante spiega che "una volta eravamo più fruttivendoli, qui dentro. Oggi siamo rimasti solo noi tra queste pareti. Un tempo, tra le colonne in muratura, c’erano solo le pescherie. A poco a poco ha preso forma la struttura del mercato con le varie postazioni. Io ho iniziato a lavorare con mio padre Antonino e mia madre Ernesta nel 1975. Mio padre purtroppo è morto a 42 anni e abbiamo dovuto rimboccarci le maniche. Siamo riusciti ad andare avanti, restando uniti". Il punto di forza di questa attività di famiglia oggi gestita da Andrea Russo e dalla moglie Lucia Vaccarà. Al loro fianco, il collaboratore storico Dario Paternoster e Madu dallo Sri Lanka. Senza dimenticare la barboncina Nina, che è la mascotte.

E cosa possono trovare i clienti? Risponde Andrea: "Tutte le primizie. Frutta nostrana ed esotica. Mango, papaia, pure funghi e tartufi, per fare degli esempi. Fragole, kiwi, tutte le varietà di asparagi, i pomodori da Pachino e i meloni dalla Sardegna". Ora qual è il prodotto più richiesto? "Sempre è la frutta di stagione. Adesso, con l’arrivo della primavera, il ritornello è: “Avete ciliegie?“. E la risposta, naturalmente, è “sì“". Andrea Russo aggiunge che "c’è chi preferisce fare la spesa venendo di persona e portando direttamente i sacchetti a casa e chi, soprattutto anziani, chiede la consegna a domicilio. Forniamo anche questo servizio". E i clienti non sono solo del quartiere, "c’è chi viene al mercato di Wagner apposta, dall’hinterland o addirittura dalla Svizzera. Tanti vip, da calciatori a personaggi dello spettacolo. Ogni giorno, qui, si può incontrare una celebrità".