Imparare l’inglese e utilizzarlo nei contesti lavorativi. È possibile farlo grazie al corso gratuito addetto al front office in lingua Inglese, proposto da Afol Metropolitana e finanziato nell’ambito del programma Gol. Il corso, di 80 ore, parte il 17 marzo presso la sede Afolmet in Strada Padana Superiore 2/b a Cernusco sul Naviglio. Il percorso è destinato a chi ha una conoscenza limitata o nulla della lingua inglese e prepara ad un livello base che permette di interagire in situazioni semplici. I partecipanti apprenderanno le basi della grammatica, sintassi e lessico per gestire situazioni quotidiane e professionali, come comunicare con i clienti, rispondere al telefono, scrivere email commerciali e gestire prenotazioni. Tra gli argomenti, anche l’uso di espressioni utili per l’accoglienza, la gestione delle lamentele e la comprensione delle norme di sicurezza aziendale.

Un altro corso in partenza, sempre nell’ambito del programma Gol, è quello dedicato all’autoimprenditorialità. Il corso, di 52 ore, parte il 25 marzo nella sede del centro di formazione professionale Vigorelli di via Soderini 24 a Milano. Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per valutare la sostenibilità economica e progettuale di una attività imprenditoriale. I partecipanti impareranno a strutturare il business plan e a redigere il conto economico, definendo il target di mercato, i beni e i servizi da offrire ai clienti. Si terranno delle lezioni anche sugli adempimenti necessari per l’avvio d’impresa e sulle opportunità della finanza agevolata. Al termine dei corsi, gli studenti che avranno partecipato ad almeno il 70% delle ore e superato la prova finale, riceveranno un attestato di competenza. Per iscrizioni è possibile scrivere a sviluppolavoro-milano@afolmet.it.