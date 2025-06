Frolla, i biscotti della solidarietà: dal progetto nasce il cookie al caffè

Assago (Milano) – Gli ingredienti per il biscotto perfetto? Collaborazione e inclusione. Nelle scorse settimane i ragazzi e le ragazze del Microbiscottificio Frolla, la cooperativa sociale di Osimo in provincia di Ancona che ha come obiettivo l’inserimento professionale nel settore dolciario di giovani con disabilità sono stati protagonisti della realizzazione del biscotto perfetto. Hanno potuto constatare con mano il valore del loro lavoro. Ospiti dell’headquarter di Assago di Nestlé hanno trascorso una giornata all’insegna del team building, dello scambio di competenze e del piacere di lavorare insieme per creare la ricetta del Cookie al caffè solubile.

L’incontro è poi proseguito con un’attività di volontariato aziendale, che ha visto il team Nescafé supportare i ragazzi del Microbiscottificio Frolla nella vendita ai colleghi della nuova varietà di biscotti prodotti assieme. Il ricavato, insieme a una donazione monetaria dell’azienda, ha contribuito a finanziare alcuni tirocini formativi per i giovani pasticcieri della cooperativa. Ma non finisce qui, il nuovo cookie nato da questa collaborazione sarà infatti prossimamente acquistabile attraverso i canali ufficiali del Microbiscottificio Frolla. L’importante progetto di scambio è nato per lanciare un messaggio sull’importanza del volontariato aziendale e del coinvolgimento delle persone in attività di valore sociale. I ragazzi del Microbiscottificio hanno assaporato l’emozione di viaggiare, fare nuove esperienze, socializzare e lavorare in team con persone con background e competenze differenti.

Allo stesso modo, i dipendenti Nestlé hanno potenziato le loro soft skills, accrescendo la loro capacità di confronto con gli altri e sviluppando maggiore empatia. “Per i nostri ragazzi è stata certamente una bellissima esperienza – commenta Jacopo Corona, co-founder di Frolla Microbiscottificio - una giornata densa di confronto e nuove amicizie. Speriamo di ripeterla in futuro perché sono preziose occasioni di arricchimento”. “Siamo molto felici della collaborazione con i ragazzi del Microbiscottificio Frolla e sapere di aver contribuito alla creazione di una loro nuova referenza di biscotti ci riempie di orgoglio”, ha dichiarato Giacomo Piantoni, direttore Risorse Umane di Nestlé.