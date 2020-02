Milano, 10 febbraio 2020 - È in media di 40 minuti il ritardo con cui i treni Frecciarossa provenienti da Bologna arrivano a Milano Centrale dopo il deragliamento di giovedì scorso nel Lodigiano e lo stesso avviene nel senso inverso. Fino a quando l'area dell'incidente a Ospedaletto Lodigiano non sarà dissequestrata, le cose non cambieranno. Trenord, che gestische il traffico regionale in Lombardia, ha inoltre già annunciato la modifica a 4 linee regionali.

La linea dell'Alta Velocità fra Piacenza e Milano, in pratica, dal giorno del deragliamento è chiusa in entrambi i sensi. Da Piacenza i Frecciarossa e i convogli Italo deviano sulla linea storica, dove si aggiungono al comune traffico ferroviario composto da regionali e intercity accumulando così ritardi che in alcuni casi nei giorni scorsi sono andati oltre i 60 minuti.

Oltre ai ritardi, sono diversi i Frecciarossa cancellati. Sul sito di Trenitalia sono elencati. A chi ha già prenotato Trenitalia invia un sms o un'email informando della cancellazione del treno e della possibilità di ottenere il rimborso «integrale» del biglietto.