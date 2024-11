Salvò la vita a 94 bambini: un francobollo per Sante Zennaro

Rho, 16 novembre 2024 – Non esitò a offrire in sacrificio la sua vita per salvare quelle degli altri. È stata fissata la data di emissione del francobollo – valido per la posta ordinaria – che commemorerà Sante Zennaro, giovane eroe che il 10 ottobre 1956 si distinse per un intervento di grande coraggio. Quel giorno Zennaro, meccanico di 22 anni, salvò novantaquattro alunni e tre maestre sequestrati e tenuti per un'intera giornata in ostaggio in una scuola elementare di Terrazzano, frazione di Rho, da due malviventi, i fratelli Arturo ed Egidio Fantato.

Il salvataggio dei piccoli alunni (Archivio)

Un’azione in cui perse la vita a soli ventitré anni: Sante, infatti, dopo essere balzato all’interno dell’istituto scavalcando il parapetto di una finestra, affrontò uno dei due banditi e liberò l’ingresso dell’aula, dove erano stati accatastati alcuni banchi a fare da barriera. Poliziotti e carabinieri, al momento dell’irruzione, lo scambiano per uno dei sequestratori e lo colpiscono a morte. Una decina di giorni dopo, il 19 ottobre 1956, gli fu conferita una medaglia d'oro al valore civile.

La prima pagina de Il Giorno dell'epoca (Archivio)

Il bollettino illustrativo che accompagnerà l’emissione del francobollo sarà firmato da Renata De Angeli, una degli scolari sequestrati. All’epoca aveva 7 anni. Divenuta adulta, ha dedicato parte della sua esistenza a tramandare la memoria di Zennaro, girando anche per le scuole. La vignetta del francobollo raffigura un ritratto del giovane: giorno scelto per l’emissione è il 19 novembre.