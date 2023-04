Fra arte e solidarietà Debutta la caccia al tesoro fra i tesori della Martesana

di Barbara Calderola

Alla scoperta delle bellezze del territorio per solidarietà. Arte e prevenzione per tutti, è il Dna della prima Caccia al tesoro (digitale) della Martesana firmata Lions Club di Cernusco e Pioltello, un gioco antico, ma con indicazioni su App, al passo con i tempi. Obiettivo, "acquistare un ambulatorio mobile per lo screening delle malattie più diffuse, dal diabete ai problemi cardiaci", spiega il presidente Luciano Martinelli. Sabato, dalle 14.30 per tre ore, squadre da 4-6 partecipanti visiteranno luoghi di interesse storico, culturale, paesaggistico alla scoperta dei gioielli di casa e una volta sul posto "dovranno risolvere quiz e superare prove di abilità e scattare una foto che sarà convalidata dall’organizzazione". Cinque i centri coinvolti: ci sono anche Segrate, Cassina e Vimodrone. I “cacciatori” dovranno ricercare gli indizi nei checkpoint segnalati sulla mappa virtuale e provare a sbaragliare la concorrenza, saranno premiate le prime quattro classificate, in palio, esperienze di AeroGravity, salite sulla funivia Sky-Way Monte Bianco e abbonamenti Netflix di 5 mesi o lezioni di equitazione. Tra i team che porteranno a termine la competizione verranno pure estratti a sorte due pacchetti di cinque cene. È nato tutto per finanziare il progetto di sanità in movimento, "il camper permetterà ai volontari dei Club Lions della Città metropolitana di effettuare esami a tappeto gratuiti su tutta la cittadinanza in modo capillare. I costi dell’organizzazione dell’iniziativa sono coperti dagli sponsor in modo che tutto il ricavato dei biglietti andrà alla causa", aggiunge Martinelli. Per i Lions di casa è il secondo grande evento che nasce dopo la Mezza Maratona del Naviglio, un classico entrato ormai nell’agenda dei runner di tutta la Lombardia, "speriamo di ottenere lo stesso successo", dice Ornella Favretto, responsabile della comunicazione del gruppo. C’è chi scommette già che la Caccia sarà l’altra grande colonna portante del no-profit in primavera. Anche la corsa raccoglie fondi per progetti solidali in ambito sportivo e non solo con particolare attenzione ai ragazzi. Iscrizione obbligatoria entro domani sul sito www.lionsclubcernuscopioltello.it o sul profilo social del Club.