Forza la portiera di un’auto: bloccato. Il proprietario lo vede e lo fa arrestare

Quando un automobilista si è accorto che uno sconosciuto stava cercando di forzare la portiera della sua macchina in piazza Duca d’Aosta, di fronte alla stazione Centrale, ha subito chiesto aiuto alle forze dell’ordine, sabato sera. E immediato è stato l’arrivo di una Volante dell’Ufficio prevenzione generale, che ha trovato il potenziale ladro sul posto, bloccandolo e arrestandolo per tentato furto aggravato – ora è in attesa del rito direttissimo –: è un tunisino di 23 anni, irregolare in Italia e con precedenti. Il proprietario dell’auto aveva parcheggiato in piazza Duca d’Aosta e ha trovato l’uomo intento a forzare lo sportello nel momento in cui è tornato a riprendere il suo mezzo, poco dopo le 20.30 di sabato. Quindi la chiamata al 112 e l’intervento. Il ventitreenne, colto sul fatto, non è riuscito a prendere nulla.

M.V.