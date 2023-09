Fornelli accesi in Cascina Si riparte dalla cucina: polenta, nachos, sbrisolona

di Monica Autunno

Nachos e polenta rustichella, torta sbrisolona e “pan mein”: antipasto, primo e dolce, al sapore di mais. Un mais speciale: quello, da polenta, "unico superstite" del disastro climatico di luglio, che ha falcidiato le campagne e mandato al macero i raccolti. Showcooking di settembre alla Cascina Claudina di Corneliano Bertario, l’appuntamento è per il 16 settembre alle 18, bisogna iscriversi ([email protected], altre modalità indicate sulla pagina fb) entro il 14. L’appello vola online, naturalmente a firma di Maria Antonia Ceriani, la titolare dell’azienda agricola presidente di Donne Impresa Coldiretti d’area. "Riprendiamo da dove eravamo rimasti con l’ultimo appuntamento degli showcooking 2023. Ad agosto quello da polenta è stato l’unico mais che siamo riusciti a salvare dal disastro: sarà un altro segno della nostra rinascita". Il canovaccio dell’incontro settembrino è identico a quello degli showcooking che, su altre tipologie di cereale, furono organizzati in inverno e primavera: cenni storici sul prodotto e poi prova pratica di preparazione di un pasto quasi completo, dall’antipasto al dolce. Si partì alla fine dell’inverno con i laboratori sui grani antichi, Ardito, Gentilrosso e Mentana (in particolare il primo), "risuscitati" proprio in cascina negli anni scorsi, si proseguì poi con showcooking su grano saraceno e segale, orzo, grano duro e farro.

L’incontro settembrino al colore di mais era già previsto. Dopo i cataclismi estivi, ha un sapore particolare, quello della vita (nei campi) che continua. Anche alla Claudina, a fine estate, si sono contati i danni prodotti dalla tromba d’aria e dalle violente grandinate di luglio. Vittima numero uno appunto il mais, flagellato dalla grandine in fase "lattea" e per buona parte inutilizzabile e destinato al compostaggio. Molto, ma non tutto. Mentre il mais da polenta sale in cattedra, già si programmano autunno e inverno. La Cascina Claudina è azienda agricola e fattoria didattica. Sabato 23 settembre sarà fra le oltre 190 aziende aperte in occasione dell’evento regionale "Fattorie aperte". Per i bambini che frequentano laboratori e attività didattiche all’aperto una sorpresa pronta al debutto: la nuova mascotte "Drago Granasio", ispirata al grano e al drago mitologico di quest’area dell’Adda.