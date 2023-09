Formazione gratuita a Cesano Boscone: incontri per conoscersi e trovare lavoro

Opportunità diverse ogni settimana per chi cerca lavoro con Afol Metropolitana Red Point all’interno del centro commerciale “Porte di Milano”. Uno spazio dove si può trovare lavoro in base alle proprie competenze, ma anche costruirsele, attraverso corsi, lezioni e aggiornamenti. Domani, dalle 10.30 alle 12.30, ci sarà un esperto di formazione a disposizione dei candidati per affrontare con maggiore consapevolezza i colloqui di selezione e le domande più insidiose dei recruiters. Un modo per non arrivare mai impreparati ai colloqui di lavoro. Il giorno dopo, dalle 14.30, un personal coach spiegherà le tecniche per riattivarsi sul mercato del lavoro e individuare la professione più adatta. L’esperto aiuterà i candidati anche ad analizzare i punti di forza e a valorizzarli, creando più fiducia in se stessi. E per chi è nel settore bike, c’è il corso gratuito "Competenze gestionali per il settore della bike economy", promosso dalla Camera di commercio. Non solo corsi e formazione ma anche colloqui diretti con le aziende. Giovedì, chi è in cerca di un impiego o ha voglia di reinventarsi, può partecipare al "recruiting day" di una società che si occupa di ascensori. "Anche se non si ha esperienza o formazione specifica – spiegano da Afolmet Red Point, l’hub di servizi dedicati al lavoro –, si può incontrare l’azienda per un primo colloquio attitudinale e motivazionale". Francesca Grillo