Formazione digitale. Nelle scuole: "il patentino"

Razzante*

Il mese scorso il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), Giacomo Lasorella, hanno sottoscritto il protocollo di intesa finalizzato a definire gli obiettivi e le modalità di collaborazione tra le due istituzioni per la promozione e lo sviluppo di attività di alfabetizzazione digitale e mediatica in ambito scolastico, con particolare riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Al centro di questa iniziativa il “patentino digitale“, progetto finalizzato a trasmettere agli studenti le competenze minime necessarie per navigare nel web e sui social network con consapevolezza e responsabilità.

"Grazie al sostegno del ministro Valditara le iniziative di media education di Agcom e Corecom possono rientrare nelle ore curricolari di educazione civica. Questa iniziativa insieme ai filtri parentali sui cellulari dei minori o al regolamento sugli influencer fa parte di una serie di azioni strutturali e concrete con cui Agcom prova a rendere la rete un ambiente più sicuro e protetto", ha dichiarato Massimiliano Capitanio, Commissario Agcom e, nella precedente legislatura, parlamentare e primo firmatario della legge che ha reintrodotto l’educazione civica a scuola. Dunque i ragazzi parteciperanno a un percorso formativo al termine del quale verrà loro rilasciato un patentino di “navigatore consapevole”. Durante le lezioni verranno affrontati i seguenti temi: la tutela della web reputation, il funzionamento delle piattaforme algoritmiche, la disinformazione e i discorsi d’odio. In verità già da tempo alcune regioni come la Toscana, il Lazio e la Lombardia hanno avviato progetti di rilascio del patentino digitale. In particolare il consiglio regionale lombardo nell’ottobre 2023 ha approvato una mozione che prevede una prima fase di sperimentazione.

*Docente di Dirittodell’informazione in Cattolica