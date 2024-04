Al via la rinaturalizzazione delle linee 90 e 91. Cos’è e cosa succederà alla circolare e ai suoi bus

Milano, 5 aprile 2024 – Il cammino verso quota tre milioni pare ben avviato. È stato fatto il punto oggi, venerdì 5 aprile 2024, del progetto Forestami: il piano intende raggiungere, appunto, la soglia di tre milioni di nuovi alberi piantati entro il 2030 nell’area della Città Metropolitana. A sei anni dalla scadenza siamo arrivati a 600mila.

Numeri che sono stati accolti con soddisfazione dai responsabili del progetto. Questo, è "un traguardo importante soprattutto per lo sforzo collettivo che racchiude – ha commentato Stefano Boeri, presidente Comitato Scientifico Forestami – Questa sfida, nata per combattere il cambiamento climatico, è resa oggi ancora più complessa dagli stessi effetti del cambiamento climatico che colpiscono la sopravvivenza del capitale naturale".

Il 20% di questi nuovi alberi "sono nel territorio milanese - ha detto il sindaco Giuseppe Sala - ed è ancora più importante farlo qui per le aree di calore e per sensibilizzare la cittadinanza ad un cambiamento".

La mappa di ForestaMi

Come sono e come saranno gli spartitraffico lungo le linee 90-91: l'esempio di viale Bodio

A Milano anche la cerchia filoviaria della 90-91 sarà più verde grazie ad un intervento di rinaturalizzazione che porterà alla piantagione di 350 nuovi alberi e oltre 60.000 arbusti ed erbacee perenni lungo il percorso che attraversa 8 dei 9 Municipi di Milano.

A questo intervento si aggiungono i circa 300 alberi che saranno piantati al termine dei lavori di realizzazione della corsia riservata della 90-91. Un piano, questo, sponsorizzato dal gruppo Armani. "Il nostro futuro dipende dal rispetto dell'ambiente, così come da un senso di collettività: due valori che questo nuovo progetto esprime perfettamente", ha dichiarato Giorgio Armani.

La mappa delle linee 90 e 91 e il piano di rinaturalizzazione

Nell’ambito di Forestami, torna per il secondo anno Forestami Academy, l'iniziativa realizzata in partnership con il Gruppo Prada. Nel 2024 si punta sul legame tra natura e salute di corpo e mente, argomento che verrà affrontato nel corso di tre incontri, di cui due alla Triennale Milano (10 maggio e 21 giugno) e una lezione outdoor di "Forest Bathing" nel mese di ottobre, dove mettere in pratica le conoscenze acquisite.

"Questo tema ci è particolarmente caro, come dimostrano le nostre 'fabbriche-giardino' dove la natura è l'elemento sostanziale di ogni progetto architettonico", commenta Lorenzo Bertelli, Head of Corporate Social Responsibility del Gruppo Prada.