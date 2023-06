Poca acqua, melma e rifiuti: che tristezza le fontane milanesi, tra abbandono e degrado

Milano – Il volto di Medusa che emerge a pochi centimetri dall’acqua sembra disgustato dallo spettacolo che si trova davanti: uno “stagno“ di un colore indefinibile, tra marrone e verde, pieno di rifiuti galleggianti e altri sparsi sul fondale. È la fotografia della fontana di piazza Paci al quartiere Sant’Ambrogio 2, al centro della quale troneggia il monumento scolpito dall’artista polacco Igor Mitoraj: il centauro Chirone poggia su una testa fasciata dentro la quale appare Medusa. Bellezza circondata da squallore.

Ma non è l’unica fontana ridotta così, anzi l’abbandono pare essere il minimo comun denominatore di ogni specchio d’acqua dei quartieri milanesi. A poca distanza, sempre alla Barona, lo stesso destino tocca alla fontana di via San Vigilio, davanti alla chiesa “con la punta“ di San Giovanni Bono. "Tutto sporco. Vediamo rifiuti e acqua stagnante", segnala Ivana Pozzato. "Questo è un luogo di ritrovo per tanti anziani della zona e avere questo spettacolo ci fa sentire di serie b".

Nella carrellata pure la fontana di via Osteno, a un passo da via Forze Armate, dove c’è acqua ma è piena di schiuma. In tante altre, l’acqua è solo un ricordo: pietre esposte al sole in via San Domenico Savio al quartiere Chiesa Rossa e in via Odazio al Giambellino. Niente più zampilli in via Lelio Basso a Gratosoglio. Mentre in viale Caterina da Forlì, zona Bande Nere, sono cresciute le erbacce.

Desolazione pure nelle vasche del parco di Villa Scheibler a Quarto Oggiaro. In piazza Tirana, davanti alla stazione di San Cristoforo, c’è uno strato di foglie impastate con la melma. Vuota la vasca al Giardino Cederna di via Principe Eugenio, vicino via Mac Mahon. E pare un’istallazione horror la situazione della fontana di piazza Gasparri, in Comasina, dove qualcuno ha buttato arredi e cilindri che forse un tempo erano posaceneri.

E sono solo alcuni esempi: l’elenco è lungo. Quando questi mini monumenti di quartiere saranno rimessi in sesto? "L’appalto triennale – rispondono da Palazzo Marino – è stato assegnato in questi giorni. Entro fine luglio saranno effettuate le manutenzioni programmate".