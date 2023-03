Il governatore Fontana incontra l’ambasciatore giapponese: intesa su turismo e Olimpiadi 2026

L'incontro fra Fontana e l'ambasciatore Suzuki

Profumo d’Estremo Oriente a Palazzo Lombardia: questa mattina, giovedì 16 marzo, il presidente della Regione Attilio Fontana ha incontrato l’ambasciatore del Giappone in Italia Satoshi Suzuki. Al centro del confronto la possibilità di consolidare e ampliare i rapporti tra Lombardia e Giappone, obiettivo suggellato da una stretta di mano.

All'appuntamento hanno preso parte anche il sottosegretario alla presidenza per i Rapporti con le Delegazioni internazionali, Raffaele Cattaneo, e il console generale del Giappone a Milano, Yuji Amamiya.

Il commento del governatore

"Un confronto utile e proficuo - ha spiegato il governatore Fontana - nel quale abbiamo evidenziato quanto sia importante proseguire e incrementare gli scambi commerciali tra la nostra regione e il Giappone, basti pensare che oggi il 50% delle attività imprenditoriali giapponesi in Italia sono situate in Lombardia. Tutto ciò, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'economia e la 'macchina produttiva' della Lombardia, motore trainante dell'intero Paese, sono in forte ripresa dopo il periodo della pandemia".

"In particolare - ha aggiunto il presidente Fontana - abbiamo condiviso l'importanza di lavorare insieme anche in settori strategici come il turismo. E, in tal senso, si è deciso di continuare a confrontarci periodicamente sull'evoluzione dell'Expo a Osaka 2025 e delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e di porre in essere azioni mirate a valorizzare entrambi gli eventi".