Fontana Film Festival, dieci e lode

Il “Fontana Film Festival” compie dieci anni e si appresta a celebrare il traguardo in grande stile. Il concorso di corti, creati dagli studenti dell’istituto superiore Russell-Fontana, sarà sarà dedicato al film d’animazione e conterà su ospiti d’eccezione. Due arrivano direttamente dal Galles: Luca Paci, poeta e codirettore dell’Iffc – Italian Film Festival di Cardiff, presenterà con il disegnatore d’animazione Chris Glynn un estratto dalla mostrahappening “Aiuto! Self Help Show”. Con loro in sala ci sarà il disegnatore d’animazione Mario Addis, che da esperto esterno ha realizzato con tre classi multimediali tre corti per “Sinfonia fantastica” proiettati all’Auditorium di Milano, mentre l’Orchestra sinfonica del Conservatorio di Milano eseguiva brani de “Lo schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij (op. 71). L’edizione di quest’anno è anche arricchita (e anticipata) da una mostra intitolata “Manifesto poesia” (inclusa nel Festival del Comune di Arese “Poeticamente”) che coniuga cinema, serigrafia e poesia, con opere delle classi 2B e 3B del Fontana e visibili al centro civico Agorà (via Monviso, 7) fino al 13 maggio, negli orari di apertura del centro Agoràbiblioteca di Arese.

Il concorso di cortometraggi degli studenti del liceo Russell-Fontana avverrà in un’unica sera e sarà dedicato, come accade dal 2020, a due persone straordinarie: Nicholas Greto, ex allievo del liceo artistico Lucio Fontana, e Paolo Ciocca, fondatore del Rotary Club Garbagnate Groane, che furono grandi sostenitori del FFF. Le proiezioni andranno in scena in streaming, contemporaneamente, sul canale Youtube del Fontana, sabato 13 alle 20.30. In questa serata sfileranno i migliori cortometraggi selezionati per la vittoria finale anno 2022-2023, alternati alle performance di musica, danza e poesia di altri studenti.

Il FFF ha vinto per tre volte l’ambito Premio Gavioli, e porta ormai da anni il corto vincitore del FFF a rappresentare l’Italia, sezione giovani, all’Italian Film Festival di Cardiff.