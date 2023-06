Fontana: "Deluso" dal parere negativo su Malpensa. Valutata una nuova iniziativa

"L’ho detto a caldo, non appena appresa la notizia e lo ribadisco a mente serena: il parere negativo dalla Commissione tecnica del Ministero dell’Ambiente sulla Via, la Valutazione di impatto ambientale, all’allargamento dell’area cargo dell’aeroporto di Malpensa, è una scelta che mi ha lascia davvero molto deluso". Parole chiare, quelle proferite dal governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine di un incontro con il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, avvenuto ieri a Milano. "Si tratta – ha aggiunto Fontana – di una decisione che non ha minimamente tenuto conto delle necessità di sviluppo di questo grande aeroporto. E che, inoltre, non ha tenuto in considerazione le volontà dei sindaci di tutto il territorio. Tutti i primi cittadini, infatti, avevano votato favorevolmente a questa proposta. Stiamo valutando – ha fatto sapere il governatore – l’opportunità di sviluppare una nuova iniziativa. Il ministro Pichetto Fratin mi ha detto che anche da parte sua ci sarà maggiore attenzione al problema".

L’antefatto, per chi se lo fosse perso, è presto detto. Solo 48 ore fa la Commissione per la Verifica dell’Impatto Ambientale (VIA) del Ministero ha stabilito che la cargo city di Malpensa, quindi la parte dello scalo destinata al traffico merci, potrà espandersi solo entro il sedime aeroportuale senza sconfinare nei 44 ettari di verde (o di brughiera) come previsto dal progetto al quale si è opposto un cartello di associazioni ambientaliste guidate da Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e Legambiente. Le stesse che riportano un passaggio delle prescrizioni dove si legge: "La Commissione Tecnica per la Verifica dell’Impatto Ambientale esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto “Aeroporto di Milano Malpensa-Masterplan 2035“, subordinatamente al rispetto di soluzioni progettuali che non comportino deterioramento o, massimamente, sottrazione, di habitat naturali e seminaturali di brughiera".

Gi.An.