Fondò il Pedale Sestese: la città di Sesto San Giovanni saluta Cesati, riferimento di tanti sportivi

È stato per decenni una figura storica e carismatica del ciclismo sestese. Fondatore e storico presidente del Pedale Sestese, la città saluta Angelo Cesati. Classe 1927, sestese doc, ha creato l’associazione sportiva nel 1950, prendendone poi la presidenza dal 1969 al 1993. Una passione immensa per il ciclismo, da quello agonistico fino a quello amatoriale. Una passione senza fine: oltre a essere membro attivo del consiglio direttivo, negli ultimi tempi ricopriva l’incarico di presidente onorario in quella che per lui era la grande famiglia del Pedale Sestese. Ieri pomeriggio si è tenuto l’ultimo saluto, nella basilica di Santo Stefano. "Gentile, competente e determinato, è stato il punto di riferimento per tanti sportivi - ha commentato Loredana Pastorino della polisportiva Geas -. Non si è occupato solo di sport, ma insieme ad altri straordinari sestesi aveva fondato il Circolo Nuovo Sesto con sede prima in via Como e poi in viale Marelli, dove si condividevano sede e percorsi con noi del Geas". Tantissime anche le manifestazioni sulle due ruote che hanno visto protagonisti gli atleti sestesi e le gare create e organizzate proprio dal Pedale Sestese, una delle associazioni di ciclismo più longeve, che ha pedalato per tutta la Penisola e non solo, per i primi 65 anni aveva ricevuto un premio al Velodromo Vigorelli e poi nel 1983 anche il prestigioso Premio Toretta di Sesto San Giovanni. La.La.