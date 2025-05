Fondi del Pnrr a Pozzuolo. Digitalizzare il Comune

Ben 450mila euro di fondi Pnrr e molti progetti in corso, avanti tutta con la digitalizzazione della macchina comunale: "Transizione tecnologica e digitale in corso ormai da tempo - così il presidente dell’Unione dei Comuni Adda Martesana e sindaco di Pozzuolo Martesana Angelo Maria Caterina - che prosegue su più canali. Per un ente come il nostro, un’azione fondamentale".

Proprio l’Unione dei Comuni, che include, come si sa, i comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate e Bellinzago Lombardo, è stata indicata come "esempio virtuoso" anche nel corso di un a recente intervista con EasyGov Solutions, società che affianca la Città Metropolitana di Milano in un progetto strategico sui servizi innovativi.

I principali progetti pnrr in corso riguardano il trasferimento dei dati in cloud, in particolare per i dati sui servizi sociali. "Altri prevedono un’app per un’immediata accessibilità ai cittadini, una piattaforma delle notifiche di pagamento, l’implementazione dell’archivio nazionale informatizzato registri stato civile. Tutti strumenti che migliorano e semplificano i servizi. Per quanto riguarda i certificati il Comune aveva del resto già attivato un proprio sistema, ed era stato uno dei primi comuni ad adottarlo a livello nazionale".

Sempre in tema di digitalizzazione si sta lavorando per ottimizzare infine pratiche edilizie, concessioni cimiteriali, connettività, centralini telefonici. "Cardini del nostro processo restano l’accompagnamento e la formazione dei cittadini".

Monica Autunno