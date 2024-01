Fondazione Airc. Arance della salute

La Fondazione Airc torna domani con le "Arance della Salute", tradizionale appuntamento per sensibilizzare i cittadini sull’importanza sia della prevenzione (con attività fisica, alimentazione sana, screening e addio al fumo) per la riduzione di rischio del cancro che del sostegno alla ricerca. I volontari saranno presenti a Milano (in piazzale Cordusio e piazza XXIV maggio) e nelle piazze di altre città per distribuire le reticelle di arance: i fondi raccolti serviranno a finanziare ricerca. A.L.