Folla ad Eicma nel giorno del ritorno in pista di Stoner

Una grande folla di appassionati delle due ruote ha riempito i padiglioni di Rho Fiera Milano per la penultima giornata di Eicma, l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori che celebra quest’anno la sua 81esima edizione con 770 espositori provenienti da 45 Paesi e 2163 marchi rappresentati. L’evento della giornata di ieri è stato il ritorno in pista dopo 12 anni di Casey Stoner: il pilota australiano due volte campione mondiale nella MotoGp ha infatti partecipato alla Champions Charity Race, una gara a inseguimento a eliminazione diretta, il cui ricavato sarà devoluto ad Abio, l’Associazione per il bambino in ospedale. Insieme a Stoner altri grandi piloti del passato come Loris Capirossi, Marco Melandri, Randy Mamola, Troy Bayliss e Carlos Checa.

Non solo i grandi motociclisti del passsato, però. Uno spazio esclusivo è stato riservato alle giovani realtà imprenditoriali e alla sicurezza in moto. Grazie alla collaborazione e al supporto dell’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e all’internazionalizzazione delle imprese italiane, il più importante appuntamento per l’industria del settore offre ai visitatori, al Padiglione 18, l’area denominata Start Up&Sicurezza. Al suo interno imprese, istituzioni, forze dell’ordine, a cui Eicma offre in particolare una vetrina internazionale. Qui è possibile toccare con mano l’innovazione e i prodotti proposti delle giovani realtà aziendali ospitate e conoscere da vicino l’impegno della forza pubblica e di tutte le realtà istituzionali che concorrono alla promozione della sicurezza su due ruote. Sette le start-up selezionate quest’anno. Si va dall’innovativa Talet-e, che propone kit di elettrificazione e conversione di scooter con motore termico, per passare ai sofisticati sistemi acquisizione dati per sospensioni di BYB Tech, fino ad arrivare all’app italiana Wheelo con più di 30 funzioni di navigazione, sicurezza, pianificazione itinerario e manutenzione veicolo.