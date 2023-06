Due flash-mob e una fiaccolata per ricordare Giulia Tramontano uccisa da Alessandro Impagnatiello

Senago (Milano) - Due flash-mob sono stati organizzati in Campania per ricordare Giulia Tramontano, la 29enne uccisa a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello. La prima iniziativa si terrà mercoledì 7 giugno a Napoli (dalle 17 in piazza del Plebiscito, davanti alla sede della prefettura) ed è organizzata dalla Consulta regionale per la condizione della donna, presieduta da Ilaria Perrelli. Aderiscono all’iniziativa anche Cgil, Cisl e Uil Napoli e Campania, chiedendo allo Stato di intervenire con “provvedimenti concreti per mettere fine a questa mattanza”.

Per Cgil, Cisl e Uil è “necessario un cambio di passo, è importante investire sulla rete territoriale, rafforzando la collaborazione tra i diversi soggetti che operano per il contrasto alla violenza. È fondamentale partire dalle scuole, con programmi che favoriscano un’educazione sentimentale e sessuale che contrasti l’idea dell’oggetto d’amore e la cultura patriarcale che la fomenta e che favorisca relazioni basate sull’ascolto, il rispetto reciproco, la non violenza”.

Il giorno seguente, giovedì 8 giugno, un corteo attraverserà le strade di Sant’Antimo, il comune della provincia di Napoli di cui era originaria la ragazza uccisa al suo settimo mese di gravidanza. Il raduno è alle 19 nel piazzale antistante la villa comunale Del Rio, in via Roma. Ad organizzare la fiaccolata l’amministrazione comunale con il sindaco Massimo Buonanno, che ha già annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali.

ntanto, ieri anche lo stadio Maradona ha ricordato la giovane con uno striscione, “Rip Giulia” esposto in curva A. Durante lo show trasmesso in diretta sulla Rai il cantante Andrea Sannino ha voluto dedicare il brano “Abbracciame” al ricordo della ragazza.