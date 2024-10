Firmato il protocollo-sicurezza. Agenti di notte sulle strade in 8 Comuni della Martesana

Cinquecento ore di straordinario delle polizie locali da ottobre a dicembre, da consumare soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana: obiettivo sicurezza stradale e riduzione degli incidenti su tutto il territorio della Martesana. Il protocollo strade sicure è stato siglato in Prefettura a Milano da Regione Lombardia, Prefettura, Città Metropolitana e Comune di Cassina de’ Pecchi, designato capofila per altri sette centri d’area: Bussero, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Gorgonzola, Pessano con Bornago e Trezzo sull’Adda. È stata la sindaca Elisa Balconi a sottoscrivere l’accordo insieme a Sara Bettinelli, consigliera di Città Metropolitana, al prefetto Claudio Sgaraglia e all’assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa.

L’intesa. Regione Lombardia finanzierà per un importo di 10 mila euro le cinquecento ore aggiuntive della polizia locale, per servizi, su aree sensibili e su un territorio di poco meno di settanta chilometri quadrati, mirati a contrastare i comportamenti pericolosi alla guida e, in particolare, a prevenire e limitare gli incidenti dovuti all’eccesso di velocità. Pacchetto di servizi extra su un territorio che conta oltre 123mila residenti e comprende numerose strade ad alto scorrimento. Così la sindaca cassinese firmataria: "Sono orgogliosa di rappresentare l’asse dell’Adda Martesana in questo importante progetto. Significa che anche la Regione e la Prefettura hanno riconosciuto il ruolo di Cassina per quanto concerne le attività di polizia locale. Ad oggi siamo uno dei Comuni con il più basso indice di incidentalità dell’area metropolitana milanese. Merito anche del lavoro del nostro comandante Alessio Bosco e dei suoi agenti, costantemente impegnati su questo fronte. Su questo settore, del resto, abbiamo sempre investito. Nei fatti, e non con sole chiacchiere da bar".

A margine della firma i commenti delle istituzioni. "Una adeguata ed efficace strategia per la sicurezza sulle strade - così il prefetto Sgaraglia - passa necessariamente dalla costruzione di sinergiche linee di azione tra le Amministrazioni deputate alla cura del territorio e delle comunità. Le ringrazio per aver promosso e sostenuto l’iniziativa". E così La Russa: "Il nostro obiettivo è diminuire gli incidenti e rendere le nostre strade più sicure. Il protocollo che abbiamo firmato dimostra come la sinergia tra le istituzioni sia efficace, anche quando si tratta di sicurezza stradale. Il mio auspicio è che sempre più Comuni aderiscano a questi protocolli e che si intensifichi anche la collaborazione con le forze dell’ordine, in particolare polizia stradale e carabinieri". M.A.