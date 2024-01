Fiorisce il campo dei tulipani: "Quest’anno più bulbi e varietà"

"I bulbi sono quasi tutti piantati, ne mancano ancora mille da mettere a dimora. Quest’anno avremo più bulbi e più varietà: 715mila ad Arese e 495mila a Grugliasco, alle porte di Torino". Inizia così, con un post sui social, il nuovo capitolo della storia di Tulipani Italiani, il più grande U Pick Garden in Italia. A scriverlo è Edwin Koeman che dal 2017, insieme alla sua compagna Nitsuhe Wolanios, ha portato dall’Olanda ad Arese (prima ancora a Cornaredo) centinaia di migliaia di coloratissimi tulipani. Dopo la preparazione del terreno e la creazione del design del campo, nei giorni scorsi nell’area vicino alla corte Valera, Edwin ha iniziato a mettere a dimora i nuovi bulbi, "siamo tornati al nostro primo campo, quello del 2018, molto più vicino al borgo di Valera che è uno sfondo bellissimo per scattare le foto. Dopo il grande successo del 2023 quest’anno abbiamo ancora più varietà e più bulbi e anche il showgarden sarà più grande - racconta l’ideatore del progetto -. Poi abbiamo piantato un po’ di bulbi da fiore per provare". L’apertura del campo indicativamente sarà dal 20 marzo fino alla fine di aprile. Ro.Ramp.