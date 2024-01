Fino in piazza sulla 500. Lo show della nonnina fra regali e carezze

Il brutto tempo non ha fermato la befana che a Rozzano è arrivata puntuale ieri mattina. La simpatica vecchietta ha abbandonato la scopa per raggiungere piazza Foglia a bordo della mitica 500 e donare ai bambini la calza ricca di dolcetti. "Questa giornata è stata un’occasione per ritrovarci e salutare la fine delle festività natalizie - sono state le parole del sindaco Gianni Ferretti che ha poi voluto ringraziare la Befana, assessore della sua giunta -. Un caloroso ringraziamento alla super befana Lucia Galeone e alle sue infaticabili aiutanti Rosella, Cinzia e Tessa, al vicesindaco Cristina Perazzolo, all’associazione Nocinquino Noparty e alla Protezione Civile Rozzano per aver reso possibile questo evento magico".