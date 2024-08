Fino a 5mila passaggi al giorno

Ieri al Pane Quotidiano di viale Toscana sono stati consegnati 2.247 pacchi alimentari: 7 in più del 14 agosto 2023. "Stiamo viaggiando su una media di 4.500 passaggi ogni giorno, nelle due sedi di viale Toscana e viale Monza, con punte di 5mila il sabato" precisa Luigi Rossi, vicepresidente della onlus. Negli anni passati la media era circa 3mila/3.500 pacchi. Il 65% dell’utenza è straniera, gli italiani sono uno su 3. "Non solo disoccupati ma anche pensionati e lavoratori che non arrivano alla fine del mese". La razione alimentare fornita dalla onlus consente a ciascun utente un risparmio di 350/400 euro al mese.

A.L.