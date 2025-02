Finito il “parcheggio spugna“: "Multa a chi rovina le aiuole"

Completato l’intero progetto del “parcheggio spugna“ di via Archimede: in questi giorni sono terminati gli interventi di riqualificazione delle aiuole interne e laterali di quello che è, a tutti gli effetti, il primo posteggio pubblico cittadino, all’interno del grande piano Pnrr “Città metropolitana spugna“, rivisto secondo i principi della sostenibilità ambientale dell’“invarianza idraulica“.

Dopo le piazzole di sosta per le auto, già utilizzabili da qualche mese, ecco i piccoli spazi verdi rigenerati e abbelliti, che però dovranno essere preservati e soprattutto rispettati da quanti li hanno utilizzati spesso come spazi di posteggio per le loro auto.

In poche parole, contro il “parcheggio selvaggio“ si è già mobilitato il sindaco bressese Simone Cairo, avvisando i “recidivi“ che intendano proseguire con questa cattiva abitudine: "Chi parcheggerà sulle aiuole verrà multato, come è già avvenuto".

Intanto, nel quartiere Villoresi altre due aree di sosta pubblica saranno a breve riqualificate: sono il parcheggio di via del Molino e quello di piazza Martiri della Libertà.

Giu.Na.