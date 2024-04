Finisce con l’auto contro un albero. Grave donna di 37 anni

Incidente stradale ieri mattina pochi minuti dopo le otto in via Ludovico Ariosto a Lainate. Per cause ancora in corso di accertamento una macchina è finita fuori strada, andando a sbattere contro un albero. È scattato l’allarme, sul posto sono arrivate un’ambulanza, un’automedica, i vigili del fuoco e carabinieri. Alla guida c’era una donna di 36 anni che ha riportato un trauma toracico e addominale. Dopo le prime cure mediche sul posto è stata accompagnata all’ospedale san Carlo di Milano. Non è in pericolo di vita.