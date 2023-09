Finalissima del progetto Step back. Scende in campo la star Johnson

I campetti contro il vandalismo salgono a sette. Tutti spazi realizzati direttamente dai ragazzi, l’Est Milano come gli Stati Uniti, un canestro in ogni quartiere e ieri, a Vimodrone, ciliegina sulla torta del progetto "Step back" finanziato dalla Regione con il bando "Giovani smart", è arrivato Linton Johnson, campione dell’Nba con i San Antonio Spurs nel 2005. Pubblico in delirio per il cestista, star sul parquet e sui social che ha partecipato al torneo finale dell’evento, protagonisti 100 giovanissimi dei 500 del territorio che hanno preso parte al programma dall’inizio, a fine 2022. Un’emozione per tutti, l’atleta in rete è famoso perché promuove i valori dello sport fra gli adolescenti. Il percorso che l’ha portato qui ha coinvolto altri cinque centri della zona: Bussero, Cassina, Carugate, Pessano e Segrate. Un pezzo della grande famiglia di Spazio Giovani Martesana che ieri sera si è allargata, nel gruppo di 10 città che condividono politiche e risorse per under 30 fondato da Nico Acampora sono entrate anche Pioltello e Rodano. Una firma ha suggellato la collaborazione in uno degli ambiti più difficili per le amministrazioni, anche quelle di casa, al lavoro insieme su questo fronte dal lontano 1998. Fu proprio un’intuizione del papà di PizzAut ai tempi in cui era educatore di strada a Cernusco a mettere tutti in rete, "per portare avanti la sfida della azioni per i giovani con i giovani - ricorda il sindaco Dario Veneroni -. Abbiamo cercato lo strumento migliore per dare continuità a questo tipo di politiche". Un’impresa difficile e affascinante, a giudicare dal pienone di ieri pomeriggio a Vimodrone.

Il modello ha fatto scuola, "ci facciamo carico delle paure e dei bisogni dei ragazzi, ma studiamo anche opportunità, percorsi per valorizzarne il talento attraverso spazi e momenti di aggregazione, espressione di cittadinanza attiva", aggiunge. Un impegno che le giunte portano avanti con deleghe dedicate per agire in tutte le sfere: dal tempo libero, al lavoro. I campetti da basket sono una delle tante iniziative messe a punto con lo scopo di evitare degrado e offrire una chance di benessere e divertimento. "I raid di teppisti dopo il loro arrivo sono calati", conferma Veneroni.