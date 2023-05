Finale di Champions Manchester City-Inter: maxischermi a San Siro per chi non va a Istanbul

Milano – Maxischermi a San Siro per far vedere la finalissima di Champions League Inter-Manchester City ai tifosi nerazzurri che il prossimo 10 giugno non voleranno a Istanbul e resteranno a Milano. La società di Steven Zhang sta pensando a questa soluzione per offrire ai fan della Beneamata un luogo dove guardare il big match tutti insieme appassionatamente in città.

Come a Napoli

Una soluzione che ricalcherebbe, anche se parliamo di trofei diversi, quella adottata dal Napoli lo scorso 4 maggio, quando ha convocato i propri tifosi allo stadio “Diego Armando Maradona’’ per assistere dai maxischermi a Udinese-Napoli, la partita che ha consegnato lo scudetto agli azzurri.

L’appuntamento a San Siro invece che magari, come avvenuto in passato, in Piazza Duomo o in altre piazze cittadine, potrebbe consentire una gestione meno complessa dell’ordine pubblico, visto che i maxischermi sarebbero posizionati in un luogo chiuso che può contenere fino a 75 mila spettatori. La proposta di aprire il Meazza per Inter-Manchester City dovrebbe essere avanzata dalla società nerazzurra al Comune (proprietario dello stadio, che è gestito dai club), alla Prefettura e alla Questura nelle prossime ore.

Comune pronto al sì

Da Palazzo Marino, intanto, fanno capire informalmente che i maxischermi a San Siro sono un’ipotesi gradita. Un’ipotesi che oltretutto, al di là del recente appuntamento napoletano, ricalca, almeno in parte, una tradizione della Nba, la Lega del basket professionistico americano, in cui le partite della finale di playoff vengono trasmesse in diretta nel palazzetto dello sport casalingo della squadra che quel giorno è in trasferta nel campo avverso.