Final Six, delusione Brixia: sfuma lo scudetto

Il fattore Manila Esposito non era stato considerato. Al Pala Wanny di Firenze, dove sono andate in scena le Final Six di ginnastica artistica, succede quello che nessuno avrebbe mai pronosticato. È la Ginnastica Civitavecchia a laurearsi campione d’Italia e a detronizzare la Brixia Brescia. Il club lombardo è costretto ad abdicare dopo dieci tricolori di fila: la corsa allo scudetto numero ventidue è rimandata al prossimo anno. Le laziali salgono sul primo gradino del podio davanti alla titolata Brixia e alla neo promossa Ginnastica Libertas Vercelli. A guidare le nuove campionesse d’Italia una prova a dir poco perfetta della partenopea Esposito. La ginnasta, del resto, è arrivata alle Final Six in una forma smagliante e dopo essersi laureata campionessa continentale nell’all around, nella recente rassegna di Rimini (dove ha poi vinto pure tre ori nelle prove di specialità). La Brixia, nella giornata di sabato aveva passato il turno da prima proprio davanti a Civitavecchia. In finale però, a una rotazione dalla fine ,il club laziale ha messo la freccia. Nel corpo libero è arrivata una prova magistrale della Esposito al corpo libero pari a un punteggio di 14.200 (con 14.550 alla trave), che ha chiuso i giochi. Civitavecchia ha inoltre approfittato di qualche errore di troppo da parte delle bresciane. Da segnare, infatti, una prova opaca di Elisa Iorio alla trave con tanto di caduta e un’alta caduta alle parallele di Alice D’Amato. Bene, invece, la bergamasca Giorgia Villa (nella foto), tornata alle gare dopo aver dovuto dare forfait per l’Europeo per i soliti guai fisici e Angela Andreoli che ha firmato una prova pulita.

Di certo, avere avuto a disposizione l’altra D’Amato, Asia, avrebbe fatto comodo, ma purtroppo la stagione della genovese è finita causa infortunio rimediato a Rimini. Archiviata la competizione per club, ora, il tecnico della Brixia, Enrico Casella che è anche dt della Nazionale avrà a disposizione ancora un po’ di tempo per mettere alla prova le azzurre e capire chi portare a Parigi visto che il pass non è nominale. Un posto quasi assicurato sarà però quella della Esposito.

