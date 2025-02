Film sui cantieri eroici: la rivincita degli umarell

Un viaggio nella storia di Milano. Un omaggio alla sua capacità di trasformarsi e di aprirsi al futuro. È quello che propone oggi e domani il cinema Arlecchino con “Classic Umarell. I cantieri eroici di Milano 1933-1968“.

Il docufilm, realizzato da Cineteca Milano, racconta attraverso filmati d’epoca come la città sia cambiata e si sia modernizzata in quei decenni cruciali per la storia del Paese, lasciando la dimensione di città per trasformarsi gradualmente in metropoli. Nel filmato, si possono ammirare la nascita del quartiere Lorenteggio, piazza San Babila e i lavori per la linea rossa della metropolitana, così come il cambiamento del paesaggio urbano del sud della città e la comparsa delle prime corsie della tangenziale. I protagonisti di questo racconto per immagini - tutte provenienti dall’archivio della Cineteca e arricchite da scene di film dell’epoca - sono soprattutto i cantieri che hanno caratterizzato il tessuto urbano in quei decenni, accompagnando a lungo la quotidianità dei milanesi. Dalla visione del documentario emerge soprattutto l’immagine di una città ferita dalla Seconda Guerra Mondiale che riparte di slancio. Abbinata alla proiezione di Classic Umarell ci sarà quella di “Strilloni“, documentario di Dino Fiorini del 1953 che racconta l’epopoea degli strilloni a Milano nei primi anni Cinquanta.