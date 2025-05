Film e dibattito con la giornalista. Monica Peruzzi

Domani alle 20.15 al Parco Isola Carolina ultimo atto del progetto “Im-patto digitale, crescita e relazioni per il futuro”, voluto da Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi onlus, e realizzato da Imagine Foundation presso i Poli di Comunità, dedicato ai bambini di elementari e medie, per contrastare la povertà educativa e digitale e dare a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento. Il progetto vuole aiutare a superare il digital divide, sostenere l’inclusione sociale, intercettando non solo i bisogni dei ragazzi ma anche quelli delle loro famiglie. La serata prevede la proiezione del film “Ralph spacca internet”, cui seguirà un dibattito con i giornalisti di Sky Monica Peruzzi e Paolo Fratter, professionisti dell’educazione, i responsabili del progetto e i ragazzi. L’evento è gratuito e aperto a tutti.

Questa ultima parte del progetto si è articolata in tre incontri, in cui due fotografi professionisti, Andrea Borgarello, direttore generale di Imagine Foundation, Silvia Pastore, che si occupa di corsi di fotografia per ragazzi con fragilità, e la ricercatrice Maria Calligaris, esperta di transizione digitale, hanno spiegato ai bambini alcuni rudimenti di tecnica fotografica e a cosa fare attenzione, prima di coinvolgerli in una serie di esempi pratici. I bambini hanno potuto anche utilizzare la fotografia per rappresentare le loro emozioni. L’idea dietro questo lavoro era quella di sviluppare la loro sensibilità verso le immagini, poiché, come il laboratorio ha portato alla luce, non sempre è scontato che gli altri capiscano il messaggio che si vorrebbe mandare.