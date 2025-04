Film che parlano di Liberazione: "Il nostro grazie a chi ha lottato"

Il lungo 25 Aprile di Pioltello comincia sabato con un incontro fuori dagli schemi tradizionali delle celebrazioni. Il primo appuntamento sarà una conversazione con Pierino Rossi, presidente di Anpi in città, autore di "Scritti di pedagogia della Resistenza e della Costituzione" che introdurrà il pubblico alle pellicole cinematografiche che parlano di Liberazione. "Tra cinema e Costituzione" si terrà alle 16.30 nella sala eventi della biblioteca.

Seconda tappa, martedì, con Valerio Varesi, autore di "Estella", nome di battaglia di Teresa Noce (nella foto), una delle 21 madri costituenti, figura dimenticata nonostante il suo impegno, partigiana, sindacalista, moglie di Luigi Longo, fu lei a inventare il treno dei bambini, il soggiorno dei piccoli delle zone più duramente colpite dalla guerra, in famiglie ospiti conosciuti come treni della felicità. Nuclei al nord aprirono le porte delle loro case ai ragazzi provati dal freddo e dalla fame. Il primo convoglio partì da Milano il 16 dicembre 1945, a bordo 1.800 bambini che si lasciavano alle spalle distruzione e macerie, ad accoglierli a Reggio Emilia altrettante famiglie che li avrebbero ospitati fino alla primavera. Anche questo momento si terrà in biblioteca il 15 aprile alle 21.

"In un mondo che si chiude sempre più e alza muri, c’è più bisogno che mai del 25 Aprile - dice la sindaca Ivonne Cosciotti -. Al corteo, il 25, ricorderò i partigiani pioltellesi e le donne partigiane. Per una nuova società servono il valore, la passione di tutti e il nostro desiderio rinnovato di riproporre valori di uguaglianza e libertà. A chi ha creduto e lottato per questi ideali va il nostro grazie". Il corteo partirà da piazza della Repubblica alle 10.15 fino al Monumento ai Martiri della Libertà dove sarà posata la corona d’alloro.

Bar.Cal.