Milano, 13 novembre 2019 - Poco più di un mese a Natale e si inizia così già a pensare alle festività. E' tutto pronto per la tappa meneghina della Fiera nazionale del Panettone e del Pandoro che si terra' il 16 e al 17 novembre 2019 al Museo dei Navigli (Via San Marco 40), nel cuore di Brera. Testimonial d'eccezione della manifestazione sara', come ogni anno, il Maestro Nicola Fiasconaro, che terra' idealmente a battesimo la kermesse dei migliori lievitati italiani, sempre piu' oggetti del desiderio per i gourmand internazionali in tutte le stagioni.

"Sono davvero onorato di poter tenere a battesimo questa tappa della Fiera perche' questa edizione vuole lanciare un segnale forte in difesa dell'artigianalita' dei Maestri dell'arte della lievitazione - ha commentato con soddisfazione Nicola Fiasconaro - Troppo spesso nel comparto dei lievitati le nostre eccellenze sono poco tutelate e penalizzate dalle dinamiche del mercato e dai concorsi internazionali che non tengono conto delle normative italiane".

Proprio in concomitanza della Fiera, sabato 16 novembre verra' aperto il Christmas Market, presso la boutique Dolce&Gabbana in corso Venezia 7, dove saranno disponibili i prodotti della collezione. A giudicare il miglior panettone presente in Fiera saranno gli stessi visitatori, che in qualita' di consumatori parteciperanno al contest "Ambasciatore del Panettone". Protagonista alla Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro sara' il Panettone tradizionale con Vino perpetuo Vecchio Samperi di Sicilia. Quest'ultima creazione, nata dalla collaborazione con Dolce&Gabbana, inaugura un nuovo rituale di gusto Made in Italy grazie all'elegante boccetta con nebulizzatore che accompagna il panettone: al suo interno, il vino perpetuo Vecchio Samperi da spruzzare direttamente sul dolce.