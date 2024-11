Fiera di Santa Caterina, 240 anni di tradizione

Duecentoquarant’anni di Santa Caterina, tutto pronto per un’edizione da record della antichissima Fiera, che avrà il suo clou nel fine settimana del 23 e 24 novembre. Il calendario è stato presentato l’altra sera dalla sindaca Ilaria Scaccabarozzi con l’assessore agli Eventi Gianluca Villa e dal presidente dell’ente fiera Flavio Marchetti, alla presenza della polizia locale, già in pole position sui temi della sicurezza, e dall’insegnante Anna Antonelli, a presentare una mostra su Gorgonzola che sarà realizzata con i lavori dei bambini. Impossibile riassumere l’intero programma della manifestazione, come sempre molto ricco. Partiamo da un appuntamento clou, quello con la mostra storica "240 anni di fiera", manifesti, carteggi e fotografie per raccontare i secoli di vita della sagra e il suo cambiamento: sarà allestita a Palazzo Pirola da sabato 23.

Una mostra sarà dedicata anche al Serbelloni, realizzata in collaborazione con alcuni studenti del Politecnico. A vestire di festa la città arriveranno le "Luci della città" fra piazze, centro e alzaia, da tenere accese sino alla notte più romantica dell’anno, quella di san Valentino. E poi luna park, presentazioni di libri, serate danzanti, rappresentazioni teatrali. Una serata dedicata ai giovani il 22, con i White visions; e le trasmissioni di Gorgo Radio. Sabato 23, in Sala Argentia, lo spettacolo "Pinocchio" della compagnia Carlo Colla&figli. Nel week end di sagra vera e propria arcieri e arrampicata, circo e minicar, 500 d’epoca, trattori storici in mostra, antichi mestieri e spazi degustazione e cucina. M.A.