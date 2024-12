“Fiera delle professioni”. Tutti uniti per il lavoro

Sono circa un centinaio le persone che si sono iscritte alla "Fiera delle professioni", evento che si è tenuto nei giorni scorsi, organizzato da Afol Metropolitana con l’amministrazione comunale di Cesano e altri Comuni della zona che sostengono il progetto AfolMet. Svoltosi al centro commerciale "Porte di Milano" di via Benedetto Croce, il progetto ha visto la partecipazione di una ventina di aziende e agenzie interinali. All’apertura della giornata erano presenti il sindaco Marco Pozza, l’assessora alle Politiche del lavoro Ilaria Ravasi e l’assessora alle Politiche per il marketing territoriale e il commercio Maria Pulice.

Hanno preso parte anche i sindaci e gli amministratori locali dei Comuni del sud ovest Milano e la consigliera metropolitana delegata alle Politiche del lavoro, Diana De Marchi. Nei saluti introduttivi, il direttore generale di Afol Metropolitana Tommaso Di Rino ha ricordato la scelta, due anni fa, di aprire un punto AfolMet a Cesano Boscone in un luogo "spiazzante", un centro commerciale, cercando così di intercettare più persone rispetto a quanto fatto fino ad allora dai centri per l’impiego pubblici e privati. "Un’intuizione voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale che ha poi portato all’organizzazione di diversi eventi, sia per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro sia per presentare percorsi formativi e di orientamento scolastico", aggiunge Pozza. Solo nel 2024 ne sono stati proposti 160 grazie ai quali è stato possibile intercettare quasi 6mila persone. Cesano ha così ispirato quello che la stessa Regione Lombardia considera oggi un modello. L’Afolmet Red Point di Cesano, aperto al primo piano del centro commerciale, da giovedì a lunedì dalle 10 alle 20, ogni mese registra una settantina di accessi ai servizi di orientamento e di ricerca dell’occupazione". L’evento "Fiera delle professioni", che verrà riproposto, è stata un’opportunità per conoscere le imprese del territorio, le offerte di lavoro e le maggiori richieste. Si sono tenuti anche gli "Speed Meeting": rapidi colloqui di selezione con aziende, agenzie per il lavoro e Afol Metropolitana.