Fibra ottica scatta la posa fino a giugno

Posa della fibra ottica avanti tutta, nuovi interventi al via: interesseranno strade, marciapiedi e passi carrabili, sono iniziati ieri e si concluderanno i primi di giugno. "Si tratta - così una nota - di lavori di potenziamento delle “armadiature su strada” che permettono di collegare la tratta telefonica primaria a quella secondaria dei singoli utenti. Sono a cura dell’impresa Site per conto di FiberCop". La mappa è pronta, le aree di cantiere saranno "operative" dalle 8 del mattino alle 17 con modifiche viabilistiche ed eventuali restringimenti di carreggiata.

La cartina delle zone interessate include piazza Giovanni XXIII e tutto il quartiere via Colombo-don Luigi Sturzo, via dei Chiosi e via Matteotti, piazza Europa (davanti alla stazione della metropolitana), le vie Roma, Verdi, Dante, Argentia, Puccini, Manzoni e Respighi. "Ove possibile - così ancora gli uffici - saranno svolti scavi in mini trincea per una larghezza di 10 centimetri. A fine lavori la posa di malta cementizia come ripristino provvisorio permetterà che il terreno si assesti. I ripristini definitivi sono invece stati prescritti entro 6 mesi dalle lavorazioni".

Monica Autunno