Fiamme Gialle, progetto approvato

Operazione Fiamme Gialle a Cassina de’ Pecchi, sprint a poche settimane dalla scadenza amministrativa, la giunta di Elisa Balconi approva il progetto esecutivo. Riguarda il recupero e l’adeguamento dell’ex Ipsia della frazione di Sant’Agata, che, a lavori terminati, sarà la nuova sede della Tenenza di zona della Guardia di Finanza, oggi ancora a Gorgonzola. Sul piatto 3milioni e 144mila euro, frutto della convenzione con gli operatori delle aree ex Nokia. Nel faldone di progetto tutti i documenti tecnici: progetto strutturale, dettagli sull’impiantistica, impianti speciali, sicurezza. Per l’amministrazione comunale uscente uno step fondamentale di un progetto difeso con i denti e una conclusione resa possibile, nei mesi scorsi, da una revisione di convenzione che ha "allungato" la coperta economica falcidiata da rincari della materia prima e dei materiali edili. Per gli oppositori un ulteriore ghiotto terreno di assalto pre voto. È stata costante, in questo mandato, la polemica contro la scelta di destinare alla Finanza denari da oneri che molti avrebbero voluto destinati ad altro, in primis la ristrutturazione delle malmesse strutture scolastiche cittadine. Uno spiraglio per il fronte contrario si era aperto in febbraio, quando la sindaca di Gorgonzola Ilaria Scaccabarozzi aveva annunciato la riapertura dei giochi con l’obiettivo di tenere la Finanza in città.

Un cammino che si era interrotto in breve tempo: la firma ufficiale degli impegni in vista del trasloco della tenenza a Cassina era stata siglata dalla sindaca cassinese e dai vertici della Gdf stessa alla fine di marzo. Il documento approvato dalla giunta l’altro giorno ripercorre il cammino del progetto Finanza a Cassina. Qualche data. Il 22 novembre 2018 la prima convenzione fra l’amministrazione di allora e Officine Mak: la Finanza fu subito inserita a scomputo oneri, ma “collocata” su carta in un’area centrale. Nel 2022 la scelta della nuova Amministrazione Balconi di “trasferire” la caserma a Sant’Agata. Nei primi mesi del 2024 un nuovo accordo di modifica e la revisione del quadro economico. Il tutto intervallato da petizioni e polemiche dentro e fuori il consiglio.