Fiamme e fumo al ristorante di Corsico: dipendenti in fuga

Le fiamme sono partite dalla cucina, forse da un corto circuito, un guasto a un elettrodomestico o a un’attrezzatura del ristorante, e hanno raggiunto il tetto in pochissimi istanti. Il fumo nero ha attraversato le tegole, visibile a centinaia di metri di distanza. Per fortuna nessuno è rimasto coinvolto, due lavoratori sono usciti dal locale in tempo. Il rogo all’interno della cucina del ristorante "Good", tra via Vittorio Emanuele II e via Cavour, è divampato ieri, intorno alle 18. I passanti e i negozianti vicini hanno sentito l’odore di bruciato e hanno chiamato subito i vigili del fuoco, intervenuti con due mezzi, l’autopompa e l’autogru per raggiungere il tetto del ristorante, le cui pareti confinano con altri locali e, nello stesso complesso, al primo piano, c’è la sede del Partito Democratico di Corsico. Per fortuna, è stato domato in tempo e le fiamme non hanno raggiunto gli spazi vicini. Rimane quindi da chiarire l’esatta origine del rogo ed escludere l’ipotesi dolosa che rimane ancora al vaglio delle forze dell’ordine, fino al completamento della relazione, in seguito a tutti gli accertamenti. Sul posto anche i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire ai pompieri di condurre le operazioni, e la polizia locale che ha gestito il traffico intenso che si è creato lungo la via, snodo principale di Corsico, dove si sono formate lunghe code, considerando che l’intervento dei pompieri ha reso necessaria la chiusura di una porzione di strada.

Fr.Gr.