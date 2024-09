Tutto pronto per il Festival Internazionale dell’Ingegneria del Politecnico: il programma e gli ospiti

Milano – Tre giorni per conoscere i progressi della tecnologia. Torna per la quarta edizione il Festival Internazionale dell’Ingegneria, al via da venerdì 14 settembre al Campus Bovisa del Politecnico di Milano. Lezioni, laboratori per adulti e bambini, performance e incontri. Alla serata inaugurale del 13 settembre saranno presenti la rettrice Donatella Sciuto, Gaela Bernini (Fondazione Bracco), Francesca Colombo (Bam) e Giampaolo Dallara, presidente della casa automobilistica. A seguire la performance di Alex Braga, musicista che utilizza l’intelligenza artificiale.

Sabato 14 sttembre, dalle 16, nel talk “Come abiteremo nello spazio”, dialogheranno Chiara Cocchiara (Phi-lab dell’Esa) e Valentina Sumini, architetto dello spazio, con Ingrid Paoletti, docente di Tecnologia dell’architettura. Poi saliranno sul palco, fra i tanti, Alex Bellini, esploratore “estremo”, e Alice D’Amato, oro alla trave alle Olimpiadi di Parigi. Seguirà l’incontro su “Le startup vincenti”. Domenica saranno ospiti, fra gli altri, Franco Cimatti, progettista di auto per Aehra, Lotus e Ferrari, Carlo Ratti, architetto e ingegnere, e architetto e docente. Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. (festival-ingegneria.polimi.it).